سرور ينتقد النصر بسبب تيكسيرا

المواطن - مروة نبيل

أبدى نجم نادي النصر والمنتخب السعودي السابق، هاشم سرور استياءه من فكرة تعاقد العالمي مع البرازيلي أليكس تيكسيرا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

سرور ينتقد صفقة تيكسيرا

وقال سرور عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “تيكسيرا إن كان عاطل عن اللعب لأكثر من سنة فإن التفكير فيه سيكون غير مجدي ومقلب”.

وتابع: “والمدة التي جلس فيها بعيداً عن مشاركات أي نادي وعن لعب المباريات إجابة لكل من يفكر فيه النصر يحتاج للاعب يشيل الفريق وليس للاعب متوقف عن اللعب لأكثر سنة وبسعر يفوق الخيال.. اعتبره مجازفة”.

وتفاعل المتابعون مع تغريدة سرور، وأكد أحدهم أن اللاعب يتابع تمارينه بشكل يومي مع مدرب خاص، وتوقع نجاحه، ليرد نجم النصر السابق قائلًا: “بعيد عن لعب مباريات سنة لاعب يعتبر مجازفة ونجاحه ربما صفر”.

وأضاف هاشم سرور قائلًا: “لاعب يبتعد عن المباريات يلزمه لياقة مباريات حتى ولو كان يتمرن 20 مرة يومياً الرجوع لإحساس الكورة العودة لمستواه السابق إن كان نجم”.

وكان تيكسيرا قد انتهى عقده مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي جيانغسو الصيني في ديسمبر الماضي، ولم ينضم إلى أي ناد حتى الآن، وسيكون انتقاله في صفقة انتقال حر، ما يسهل عملية التفاوض معه.

النجم البرازيلي يخطف الأنظار

وسبق أن ارتبط اسم النجم البرازيلي بالانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، وكان قريبًا للغاية من التوقيع رسميًا، قبل أن تتوقف الصفقة في اللحظات الأخيرة، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويملك تيكسيرا مسيرة مميزة مليئة بالبطولات، حيث توج مع فريقه السابق شاختار الأوكراني، بلقب الدوري 5 مرات، كأس السوبر الأوكراني 4 مرات، كأس أوكرانيا 3 مرات، وحصد لقب الهداف لموسمي 2014- 2015 و2015- 2016.

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