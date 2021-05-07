سفارة الصين في السعودية : مسار رحلة حطام الصاروخ محسوبة بعناية

المواطن - الرياض

طمأنت السفارة الصينية في السعودية، العالم بشأن ما يثار حول مسار الصاروخ الصيني الشارد مشيرة إلى أن مسار رحلة الحطام محسوم بعناية مثله مثل باقي صواريخ الدول الأخرى.

وقالت السفارة الصينية على حسابها في تويتر : “هل الصاروخ الصيني خارج نطاق السيطرة؟، وتابعت بجوابها: “مثلما قدمت بعض وسائل الإعلام تغطية غير مهنية في مايو 2020، تعد الشائعات هذه المرة أيضًا غير صحيحة”.

وأضافت: بعد أن يكمل الصاروخ مهمة تسليم الحمولة الفضائية، يفقد قوته، وبغض النظر عن البلد الذي يصنعه، فلا يوجد مفهوم التحكم في حطام الصاروخ، لكن مسار رحلة الحطام محسوب بعناية”.

الصاروخ الصيني آمن حتى الآن

وتابعت: تقوم الدول المسؤولة في مجال الفضاء بما في ذلك الصين بإبطال الفعالية التفجيرية للصاروخ في المرحلة الأخيرة، ويمكن نقل الصاروخ إلى مدار مهجور.

وجددت السفارة التأكيد على أنه منذ الوقت الذي تم فيه إطلاق أول قمر صناعي إلى الفضاء، لم تكن هناك أي حالة لحطام صاروخ أو خردة فضائية ضربت البشر من خلال الدوران حول الأرض.

واختمت السفارة قائلة: “الصاروخ الصيني، مثل صواريخ الدول الأخرى حتى الآن، آمن على الأرض”.

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