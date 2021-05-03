سلالة كورونا الهندية في المغرب

المواطن - متابعة

في تطور مقلق بشأن الوضعية الوبائية في المغرب، رصدت السلطات أول حالتي إصابة بالسلالة الهندية المتحورة من فيروس كورونا في البلاد، حسبما أعلنت وزارة الصحة، الاثنين.

كورونا الهندي:

وبحسب بيان للوزارة، فقد سجلت الحالة الأولى لدى شخص وافد، والثانية لدى مخالط له، وكلاهما من جنسية أجنبية، حيث تم تأكيد الإصابة بالسلالة المتحورة بالمركز الوطني للبحث العلمي والتقني في الرباط، عضو الائتلاف الوطني لمختبرات الرصد الجينومي.

ووفق ذات المصدر، فقد تم التكفل بالحالتين وكل مخالطيهما وفق البروتوكولات الدولية والوطنية الجاري بها العمل، مع تعزيز إجراءات العزل الصحي بما يتناسب مع المخاطر المحتملة لانتشار هذه السلالة.

تعليق الرحلات:

وكان المغرب قد علق في 24 من إبريل المنصرم جميع رحلاته الجوية ذهابًا وإيابًا مع الهند؛ لمنع تسلل السلالة الهندية من فيروس كورونا إلى أراضيه.

وتعتبر “المتحورة الهندية” التي لا تختلف أعراضها عن باقي السلالات المتحورة الأخرى، أكثر السلالات شراسة وسرعة في نقل العدوى.

وإلى جانب “المتحورة الهندية”، كان المغرب قد رصد شهر يناير الماضي، أول إصابة بالمتحور البريطاني، ليعلن بعدها تسجيل حالات متفرقة في 7 جهات من أصل 12 جهة بالبلاد.

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