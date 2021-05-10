سمير غانم في حالة حرجة بسبب كورونا

المواطن - متابعة

لا يزال النجم المصري سمير غانم في حالة حرجة وتحت التنفس الاصطناعي، فيما نشرت ابنته الفنانة المصرية دنيا دعاء لوالديها سمير غانم والفنانة دلال عبدالعزيز، وذلك عبر صفحتها الشخصية على “إنستجرام”.

دعاء بالشفاء:

وكتبت دنيا سمير غانم: “اللهم يا واسع العطاء، ويا منزل الشفاء، ويا رافع البلاء ويا مجيب الدعاء، اشف دلال عبدالعزيز وسمير غانم وكل المرضى، أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك.. اللهم اشف دلال عبدالعزيز وسمير غانم وكل المرضى، ليعودوا كما كانوا، يا رب إنهم يرجون شفاءك فلا تحرمهم لذة الراحة، اللهم اشفهم شفاء لا يغادر سقمًا أبدًا، بسر لا حول ولا قوة إلا بالله”.

من جانبها، طالبت شقيقتها الفنانة إيمي سمير غانم، جمهورها ومتابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالدعاء للفنان سمير غانم والفنانة دلال عبدالعزيز.

ونشرت نفس الأدعية التي نشرتها دنيا لوالديها، عبر حسابها على “إنستجرام”، وعلقت: “أرجو الدعاء”.

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