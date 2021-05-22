شؤون الأسرة: راقبوا تصفح الأطفال للإنترنت عبر 7 مؤشرات

المواطن - الرياض

كشف مجلس شؤون الأسرة عن عدة مؤشرات يجب مراعاتها عند تصفح الأطفال للإنترنت لضمان التصفح الآمن وعدم تعرضهم لمحتوى غير مرغوب به وضمانًا للخصوصية.

مؤشرات تصفح الأطفال للإنترنت

وأوضح المجلس عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أهم مؤشرات مراقبة تصفح الأطفال للإنترنت ،والتي جاءت على النحو التالي:

1_ استقبال مكالمات غريبة في أوقات غير مناسبة أو أماكن مغلقة.

2_ تلقي هدايا وألعاب مجانية من الغرباء.

3_ الاتصال بالإنترنت لفترات طويلة.

4_ الاختباء أثناء استخدام الأجهزة.

5_ مشاركة الصور والبيانات مع الغرباء.

6_الانطوائية والبعد عن الحياة الطبيعية.

7_ إغلاق الأجهزة عند دخول الوالدين لغرفتهما.

مبادرة أسرة واحدة

وكان مجلس شؤون الأسرة ،قد أطلق سابقًا بالتعاون مع أكاديمية الأسرة مبادرة “‫أسرة واحدة ” التي تستهدف توعية المجتمع من خلال تقديم عدد من البرامج التدريبية، تستهدف الوالدين وأفراد الأسرة والمهتمين بالتربية الأسرية، وتعريفهم بأفضل الأساليب والمهارات التي تساعدهم في هذا الجانب من أجل زيادة الوعي المجتمعي المتعلق بالأدوار والواجبات الأسرية، وتخفيف الآثار الاجتماعية على الأسرة التي فرضتها الإجراءات الاحترازية للوقاية من جائحة فيروس كورونا.

وتعمل مبادرة مجلس شؤون الأسرة على تحقيق عدد من الأهداف الرئيسية تتمثل في نشر الوعي المجتمعي بأهمية الأسرة والصحة النفسية في الأزمات، والتأكيد على أهمية أدوار الوالدين المناطة بهما للمحافظة على الاستقرار الأسري في ظل الضغوط، وإرشاد الوالدين عن أفضل الأساليب التي تساعدهما على القيام بواجباتهما الأسرية والعملية، وتشجيعهما على توعية الأبناء بأهمية التباعد الاجتماعي ودوره في حماية الأسرة.

شارك الخبر







شارك الخبر