شاهد.. إعصار كاد يفتك بسفينة صيد وطاقمها

المواطن- متابعة

وثق مقطع فيديو سفينة صيد بطاقمها كادت أن تدخل في قلب إعصار مدمر، وتم تصوير المقطع من قارب قريب، ويظهر فيه كيف اقتربت الدوامة من السفينة ولمستها، ولحسن الحظ، تمكن الصيادون من الفرار.

وتتعرض الهند لإعصار قوي مدمر للمرة الثانية خلال شهر، ما تسبب في وفاة ستة أشخاص، لقي بعضهم حتفه بسبب تساقط الأشجار وانهيار المباني.

وبحسب وكالة سبوتنيك، تعرض أكثر من 10 ملايين شخص يعيشون على الساحل الشرقي للبلاد للكارثة، حيث غمرت الأمطار الغزيرة والمياه من خليج البنغال نحو 150 قرية.

وفي سنغافورة المجاورة، كان السكان المحليون خائفين من الإعصار العملاق الذي يضرب الهند، حيث دمرت رياح الإعصار التي وصلت سرعتها إلى 140 كيلومترًا في الساعة ما يقرب من 300 ألف منزل وجسور وسدود وخطوط كهرباء.

وتم إجلاء أكثر من مليون ونصف المليون شخص من منطقة الكارثة.

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