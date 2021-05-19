شاهد.. سعادة غامرة لـ رئيس الباطن

المواطن - فواز الأسلمي - حفر الباطن

أبدى ناصر الهويدي، رئيس نادي الباطن، سعادة غامرة، وذلك بعد الفوز المثير الذي حققه فريقه على الاتفاق بثلاثية مقابل هدفين مساء اليوم الأربعاء

فوز ثمين لـ الباطن:

وحقق السماوي فوزًا ثمينًا على ضيفه الاتفاق في اللقاء الذي جمعهما على ملعبه ضمن لقاءات الجولة 28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسجلت أهداف السماوي الثلاثة عن طريق فابيو أبرو وصالح آل عباس ويوسف الجبلي، فيما سجل أهداف الاتفاق فيليب كيس ومحمد الكويكبي، ووصل السماوي للنقطة 33 في المركز الثالث عشر.

فرحة الهويدي تُعيد ذكرى الفوز على النصر:

وأعادت احتفالية ناصر الهويدي عقب نهاية المباراة إلى الأذهان فرحته في عام 2017 عند فوز فريقه على النصر 4/ 3.

يذكر أن السماوي سيواجه ضمك يوم الثلاثاء المقبل، بالجولة الـ29 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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