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شاهد سفينة أمريكية ترصد جسمًا غامضًا
سقط في الماء واختفى عن الأنظار فجأة

شاهد سفينة أمريكية ترصد جسمًا غامضًا

2021/05/15
الساعة 4:57 مساءً
- ‎فيآخر الاخبار
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شاهد سفينة أمريكية ترصد جسمًا غامضًا
المواطن- متابعة

رصدت كاميرات سفينة تابعة للبحرية الأمريكية، جسمًا كرويًا غامضًا يطير في السماء ثم يختفي في المحيط.

ويظهر الفيديو بالأبيض والأسود تم التقاطه من على متن سفينة يو إس إس أوماها، جسمًا دائريًا صغيرًا يطير موازيًا للمحيط، يحوم للحظة قبل أن يسقط في الماء ويختفي عن الأنظار.

شاهد سفينة أمريكية ترصد جسمًا غامضًا

وأفادت تقارير أنه على الرغم من أن الفيديو يعود إلى يوليو 2019، إلا أن البنتاغون نشر مقطع الفيديو الذي يوثق الجسم الغريب مجهول الهوية اليوم فقط، بحسب ما أوردت قناة فوكس نيوز.

وقال ضابط استخبارات سابق في البنتاغون، لويس إليزوندو، إن الأجسام الغريبة تستطيع السفر بحرية في الفضاء والماء والجو، كما قال مصدر في البحرية للصحيفة، إنه تم التقاط الفيديو بهاتف خلوي من داخل مركز معلومات القتال بالسفينة، وهو موقع سري على السفينة لا يُسمح فيه باستخدام الهواتف.

وتم رصد الجسم الغريب أثناء قيام السفن الحربية بمناورات عسكرية على بعد نحو 100 ميل من الساحل خارج نطاق طيران الطائرات التجارية المسيرة.

شاهد سفينة أمريكية ترصد جسمًا غامضًا


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