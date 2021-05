شاهد سفينة أمريكية ترصد جسمًا غامضًا

المواطن- متابعة

رصدت كاميرات سفينة تابعة للبحرية الأمريكية، جسمًا كرويًا غامضًا يطير في السماء ثم يختفي في المحيط.

New video taken from USS Omaha shows spherical UFO splash into ocean off San Diego: Ex-fighter pilot says airmen saw unknown aircraft off Virginia coast EVERY DAY for years calling them a 'worrying security threat' ahead of Pentagon report https://t.co/bjjyd2ALjy #UFO #disclosure pic.twitter.com/9Cq3GYS2GR

— Mike ░▒▓█ マイケル (@northexpedition) May 15, 2021