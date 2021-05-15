شاهد سفينة أمريكية ترصد جسمًا غامضًا

المواطن- متابعة

رصدت كاميرات سفينة تابعة للبحرية الأمريكية، جسمًا كرويًا غامضًا يطير في السماء ثم يختفي في المحيط.

New video taken from USS Omaha shows spherical UFO splash into ocean off San Diego: Ex-fighter pilot says airmen saw unknown aircraft off Virginia coast EVERY DAY for years calling them a 'worrying security threat' ahead of Pentagon report https://t.co/bjjyd2ALjy #UFO #disclosure pic.twitter.com/9Cq3GYS2GR — Mike ░▒▓█ マイケル (@northexpedition) May 15, 2021

ويظهر الفيديو بالأبيض والأسود تم التقاطه من على متن سفينة يو إس إس أوماها، جسمًا دائريًا صغيرًا يطير موازيًا للمحيط، يحوم للحظة قبل أن يسقط في الماء ويختفي عن الأنظار.

وأفادت تقارير أنه على الرغم من أن الفيديو يعود إلى يوليو 2019، إلا أن البنتاغون نشر مقطع الفيديو الذي يوثق الجسم الغريب مجهول الهوية اليوم فقط، بحسب ما أوردت قناة فوكس نيوز.

وقال ضابط استخبارات سابق في البنتاغون، لويس إليزوندو، إن الأجسام الغريبة تستطيع السفر بحرية في الفضاء والماء والجو، كما قال مصدر في البحرية للصحيفة، إنه تم التقاط الفيديو بهاتف خلوي من داخل مركز معلومات القتال بالسفينة، وهو موقع سري على السفينة لا يُسمح فيه باستخدام الهواتف.

وتم رصد الجسم الغريب أثناء قيام السفن الحربية بمناورات عسكرية على بعد نحو 100 ميل من الساحل خارج نطاق طيران الطائرات التجارية المسيرة.

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