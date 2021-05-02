شاهد لحظة هبوط 4 رواد فضاء في خليج المكسيك

المواطن- متابعة

وثق مقطع فيديو اللحظة التي هبط فيها 4 رواد فضاء من المحطة الفضائية الدولية في خليج المكسيك، اليوم الأحد، لتنفذ بذلك شركة سبيس إكس الأمريكية أول هبوط مائي لطاقم أمريكي في الظلام، منذ هبوط أبوللو 8.

وتم هبوط المركبة الفضائية Crew Dragon في الساعة 2:57 بتوقيت شرق أمريكا في منطقة خليج المكسيك، بالقرب من سواحل ولاية فلوريدا الأمريكية.

من هم رواد الفضاء الأربعة ؟

وتوجهت هذه المركبة إلى المحطة الفضائية الدولية في نوفمبر عام 2020 وعلى متنها 3 رواد فضاء أمريكيين، وهم مايكل هوبكنز، وفيكتور غلوفر، وشينون وولكر، ورائد الفضاء الياباني سويتي نوغوتي.

وفي نهاية أبريل الماضي وصل إلى المحطة طاقم جديد يتضمن الأمريكيين شين كيمبرو وميغان ماكارتور، والياباني أكيخيدو خوسيديه، والفرنسي توم بيسكي.

المحطة الفضائية الدولية

وإضافة لهم يتواجد على متن المحطة الفضائية الدولية حاليا الروسيان أوليغ نوفيتسكي وبيوتر دوبروف، والأمريكي مارك واندي هاي، الذين وصلوا إلى المحطة على متن المركبة الفضائية الروسية سويوز أم أس-18 الشهر الماضي، بحسب وكالة روسيا اليوم.

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