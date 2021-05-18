شاهد شاشة مبتكرة غير عادية من شاومي

المواطن- متابعة

حصدت شركة شاومي الصينية براءة اختراع نظير ابتكارها مفهوم جديد لشاشة الهواتف الذكية، بحسب موقع LetsGoDigital.

Xiaomi dual side-slider smartphone met tweede display Via-https://t.co/Rpsuvgo4oX pic.twitter.com/D2B6qQo7kZ — Harsha Kota (@iamharshakota) May 17, 2021

ويفترض التصميم الجديد ظهور شاشة جديدة يمكن تمديدها إلى اليمين أو اليسار من الهاتف، لتتيح ظهور شاشة إضافية، في الوقت الذي تتميز فيه كل شاشة بوظائف مختلفة عن الأخرى.

مزايا الشاشة الجديدة من شاومي

وبحسب الشركة فإن التصميم لن يكون معقدًا وهو أيضًا غير مكلف كما أنه يتيح مجالًا أكبر للمستخدم للاستفادة من الهاتف، وتتميز الشاشة الرئيسية بأنها خالية تمامًا من أي قطع أو أزرار.

ومع ذلك لم تذكر الشركة اسم الهاتف القادم الذي سيتم استخدام هذه الميزة فيه.

هاتف شاومي القادم

وفي سياق آخر، كشفت تسريبات بعضًا من مواصفات هاتف Xiaomi Mi CC10 من شاومي الصينية والذي سيتم إطلاقه خلال الأيام القليلة القادمة، حيث سيأتي مع عدد من الإمكانات المميزة التي تمكنه من المنافسة في فئة الهواتف المتوسطة مع هواتف سامسونج وأوبو.

وسيأتي بشاشة قياس 6.39 بوصة من نوع AMOLED، بجودة FHD + مع معدل تحديث 90 هرتز في الثانية، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة في الخلف، ونوتش في أعلى يسار الشاشة.

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