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شاهد لحظة انهيار جسر مر من فوقه قطار بالمكسيك
خلف الحادث عشرات الإصابات والوفيات 

شاهد لحظة انهيار جسر مر من فوقه قطار بالمكسيك

2021/05/04
الساعة 12:25 مساءً
- ‎فيالعالم, حصاد اليوم
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شاهد لحظة انهيار جسر مر من فوقه قطار بالمكسيك
المواطن- متابعة

شهدت المكسيك حادثًا مؤلمًا تسبب في قتل 20 شخصًا وإصابة 70 آخرين بجروح، وذلك على إثر انهيار جسر بالتزامن مع مرور قطار فوقه.

انهيار الجسر المعلق في المكسيك

ووثقت مقاطع فيديو صادمة اللحظة التي انهار فيها جسر قطار مترو معلّق في مكسيكو سيتي عند مرور قطار عليه، وفق مشاهد كاميرات مراقبة نشرتها وسائل إعلام مكسيكية.

ركاب محاصرون تحت القطار 

وبحسب وكالة فرانس برس، وقع الحادث قرب محطة أوليفوس على الخط 12 من المترو في جنوب العاصمة، وقد أظهرت مشاهد بثّتها القنوات المحلية عشرات من رجال الإطفاء والمسعفين يعملون جاهدين خلال الليل لإنقاذ ركاب القطار من بين الركام والكابلات والقطع المعدنية الملتوية.

شاهد لحظة انهيار جسر مر من فوقه قطار بالمكسيك (3) شاهد لحظة انهيار جسر مر من فوقه قطار بالمكسيك (3)

وعلى إثر ذلك، حضرت عمدة مكسيكو سيتي، كلوديا شينباوم، إلى مكان الحادث، وقالت على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: رجال الإطفاء وموظفو السلامة العامة يعملون وتستعد العديد من المستشفيات لاستقبال الجرحى وسنقدم مزيدا من المعلومات قريبا، بحسب وكالة رويترز.


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