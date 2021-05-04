شاهد لحظة انهيار جسر مر من فوقه قطار بالمكسيك

المواطن- متابعة

شهدت المكسيك حادثًا مؤلمًا تسبب في قتل 20 شخصًا وإصابة 70 آخرين بجروح، وذلك على إثر انهيار جسر بالتزامن مع مرور قطار فوقه.

BREAKING: Train overhead track collapses in Mexico City; several people reported trapped pic.twitter.com/oz1TghLM4M — BNO News (@BNONews) May 4, 2021

انهيار الجسر المعلق في المكسيك

ووثقت مقاطع فيديو صادمة اللحظة التي انهار فيها جسر قطار مترو معلّق في مكسيكو سيتي عند مرور قطار عليه، وفق مشاهد كاميرات مراقبة نشرتها وسائل إعلام مكسيكية.

From moments ago, the collapse of the elevated #Linea12 #MetroCDMX railway that crashed the subway. Many are blaming current Foreign Affairs Secretary, Marcelo Ebrard, who was Mayor of Mexico City when this line was built, with allegations of poor construction and money issues. pic.twitter.com/LkCl6gfKG6 — David Wolf (@DavidWolf777) May 4, 2021

ركاب محاصرون تحت القطار

وبحسب وكالة فرانس برس، وقع الحادث قرب محطة أوليفوس على الخط 12 من المترو في جنوب العاصمة، وقد أظهرت مشاهد بثّتها القنوات المحلية عشرات من رجال الإطفاء والمسعفين يعملون جاهدين خلال الليل لإنقاذ ركاب القطار من بين الركام والكابلات والقطع المعدنية الملتوية.

وعلى إثر ذلك، حضرت عمدة مكسيكو سيتي، كلوديا شينباوم، إلى مكان الحادث، وقالت على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: رجال الإطفاء وموظفو السلامة العامة يعملون وتستعد العديد من المستشفيات لاستقبال الجرحى وسنقدم مزيدا من المعلومات قريبا، بحسب وكالة رويترز.

▶ VIDEO | Claudia Sheinbaum, jefa de la Ciudad de México, informó que se dirige a la zona del accidente tras caída de tren de la Línea 12 del #MetroCDMX https://t.co/jAJ3lutm6I pic.twitter.com/Ojw7H6UlQh — Milenio (@Milenio) May 4, 2021

VIDEO. INTERNACIONAL.#México | Trágico accidente de tren, se derrumba el puente del metro cerca de la estación Oliva y Tezonco. presuntamente hay varios muertos y heridos. pic.twitter.com/II7eNffChU — Óscar Peraza (@_OscarPeraza) May 4, 2021

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