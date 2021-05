شاهد لحظة انهيار جسر مر من فوقه قطار بالمكسيك

المواطن- متابعة

شهدت المكسيك حادثًا مؤلمًا تسبب في قتل 20 شخصًا وإصابة 70 آخرين بجروح، وذلك على إثر انهيار جسر بالتزامن مع مرور قطار فوقه.

ووثقت مقاطع فيديو صادمة اللحظة التي انهار فيها جسر قطار مترو معلّق في مكسيكو سيتي عند مرور قطار عليه، وفق مشاهد كاميرات مراقبة نشرتها وسائل إعلام مكسيكية.

From moments ago, the collapse of the elevated #Linea12 #MetroCDMX railway that crashed the subway. Many are blaming current Foreign Affairs Secretary, Marcelo Ebrard, who was Mayor of Mexico City when this line was built, with allegations of poor construction and money issues. pic.twitter.com/LkCl6gfKG6

— David Wolf (@DavidWolf777) May 4, 2021