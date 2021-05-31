شاهد لحظة مرعبة لركاب يحاصرون في قطار الموت لساعات

المواطن- متابعة

وثق مقطع فيديو لحظة لن ينساها البعض طوال حياته، حيث علق أكثر من عشرة أشخاص في لعبة قطار الموت في إحدى ملاهي تكساس، الولايات المتحدة، عندما توقف فجأة، ما أجبر رجال الطوارئ على التدخل للمساعدة في إنقاذهم.

وكان قطار الموت قد توقف في منتصف دورة ركوب، لكن لم ترد تقارير عن وقوع إصابات، رغم أن الراكبين علقوا في وضع رأسي.

عدد الركاب في قطار الموت

وجرى استدعاء العديد من أطقم الإطفاء والإنقاذ إلى مكان الحادث لمساعدة موظفي المتنزه وإنزال 20 راكبًا، وبالفعل، جرى إنقاذ جميع الركاب بأمان بعد أكثر من ثلاث ساعات، وسيظل قطار الموت المعطّل مغلقًا أثناء إجراء التحقيق.

وتأتي الحادثة في أعقاب زيادة طفيفة في السفر في جميع أنحاء البلاد، حيث قامت العديد من الشركات بتحديث بروتوكولات كوفيد الخاصة بها لتتماشى مع إعلان مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) هذا الشهر أن الأشخاص الذين تلقوا اللقاح بالكامل، يمكنهم التوقف عن ارتداء الأقنعة والتباعد الاجتماعي في الأماكن الخارجية والداخلية.

وفي هذا الإطار، كانت إدارة الملاهي قد أعلنت الأسبوع الماضي أنها أسقطت شرط ارتداء الأقنعة للعملاء والموظفين، الذين تلقوا اللقاح بالكامل، كما ألغت أيضًا بروتوكولات أخرى، مثل فحوصات درجة الحرارة ومتطلبات التسجيل المتقدمة.

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