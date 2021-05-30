شاهد 4 حيل للحصول على أفضل صورة في iPhone

المواطن- متابعة

تطور شركة آبل مميزات هاتف الآيفون iPhone باستمرار؛ لمنافسة الشركات الأخرى، ومن أبرز هذه المميزات خاصية التصوير وتحديدًا ميزة البورتريه التي أدخلتها الشركة عام 2016، حيث تمنح الصور بعدًا فنيًا مميزًا.



وقد أوضح موقع CNet المتخصص في التكنولوجيا، بعض الحيل التي يمكنك من خلالها الحصول على أفضل صورة في iphone، وهم كما يلي:

1- الإضاءة في خاصية البورتريه

الإضاءة في خاصية البورتريه هي من أهم العوامل لتحسين الصورة، ويمكن للمستخدم تغيير نوع الإضاءة في الصورة قبل التقاطها؛ موضحًا أن هناك 6 أنواع من الإضاءة التي بإمكان الشخص اختيارها وبالتالي تغيير شكل الصورة التي يظهر بها الشخص.

2- التحكم في الضبابية

يمكنك ضبط قوة ضبابية خلفية صور البورتريه، بزيادتها أو تقليلها، للتحكم في ظهور الأشياء من عدمها في خلفية الصورة.

3- المسافة الأفضل

المسافة الأفضل لوقوف الشخص أمام كاميرا آيفون، عند عملية التقاط الصور في خاصية بورتريه، هو بين 0.5 إلى 2.5 متر من الـ iphone، وفي حال ابتعد الشخص كثيرا من الهاتف، فإن الكاميرا ستلتقط صورة عادية، ولن تستطيع جعل الخلفية ضبابية.

4- الضوء الأصفر

عند إعداد صورة البورتريه، ابحث عن خيارات تظهر على الشاشة باللون الأصفر، على الوجه تحديدا، وهذا يعني أن iphoneسيستطيع تمييز الشخص في الصورة وسيفصله عن الخلفية لتطبيق خاصية بورتريه.

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