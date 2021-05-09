شرطة دبي تضبط مايكل بول مووغان أحد أبرز المطلوبين دوليًا في قضايا المخدرات

المواطن - متابعة

أعلنت شرطة دبي إلقاء القبض على مايكل بول مووغان، 35 عامًا، أحد أبرز المطلوبين للوكالة الوطنية البريطانية لمكافحة الجريمة، لانتمائه إلى عصابة إجرام دولية منظمة متخصصة في الاتجار بالمخدرات، وتورطه في تهريب السموم المخدرة إلى المملكة المتحدة، وذلك بعد تلقي شرطة دبي النشرة الحمراء من منظمة الشرطة الجنائية الدولية “الإنتربول”.

خطورة مايكل بول مووغان

بدورها أشارت السلطات الأمنية البريطانية إلى أن مووغان يعد أحد أبرز الأسماء المطلوبة لديها منذ 8 سنوات، لضلوعه في عمليات الاتجار بالمخدرات على مستوى دولي، ومشاركته كعضو رئيسي في مؤامرة لجلب مئات الكيلوجرامات من مخدر الكوكايين إلى بريطانيا، وتمكنه من الهرب من رجال مكافحة المخدرات لديها.

كما أشادت السلطات الأمنية البريطانية بدور القيادة العامة لشرطة دبي الاستثنائي في مكافحة الجريمة المنظمة، وإلقاء القبض على مرتكبيها بالتعاون مع مختلف الأجهزة الشرطية على مستوى العالم ومنظمة الانتربول، من أجل منع انتشار هذه الجرائم التي تهدد أمن المجتمعات.

مكافحة الجريمة المنظمة

ومن جانبه، أكد الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أن إلقاء القبض على مووغان يعكس مدى حرص القيادة العامة لشرطة دبي من خلال عملها تحت مظلة وزارة الداخلية على ترجمة نهج دولة الإمارات في التعاون المثمر مع الأجهزة الشرطية في العالم، والتصدي للجريمة في كل مكان، من خلال مد جسور التواصل معها وفي مقدمتها منظمة الإنتربول، تأكيدًا على الإسهام الإيجابي للدولة في جعل العالم مكانًا ينعم فيه الجميع بالأمن والأمان من الجرائم العابرة للحدود.

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