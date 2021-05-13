شرط أمام الهلال لحسم صفقة تاليسكا

المواطن - محمد سمعه

لا يزال نادي الهلال مهتمًّا بضم اللاعب البرازيلي أندرسون تاليسكا جناج فريق جوانجزو إيفر جراند الصيني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

الهلال أمام مأزق بسبب شرط جوانجزو:

وبحسب التقارير الصحفية فإن نادي جوانجزو لا يريد التفريط في تاليسكا بالمجان، ويريد الاستفادة المالية منه، قبل انتقاله إلى الزعيم.

ويرحب جوانجزو بانتقال تاليسكا إلى الأزرق، مقابل الحصول على 6 ملايين يورو من الزعيم، كشرط لإتمام الصفقة.

وكان الزعيم، رغب في التعاقد مع تاليسكا صاحب الـ27 سنة مقابل 5 ملايين يورو.

ومن المتوقع، دخول الهلال والنصر في منافسة شرسة، لضم اللاعب البرازيلي أندرسون تاليسكا الذي يرغب في مغادرة الفريق الصيني، وخوض تجربة احترافية في مكان آخر.

قيمة تاليسكا بسوق الانتقالات:

وتبلغ القيمة السوقية للاعب تاليسكا 10 ملايين يورو، كما سجل 100 هدف في مسيرته حتى الآن.

ويملك تاليسكا أكثر من تجربة ناجحة خارج الدوري البرازيلي خاصة مع ناديي بيشكتاش التركي وبنفيكا البرتغالي.

جدير بالذكر أن الهلال يفكر في تدعيم صفوفه بصفقات قوية، وذلك للمنافسة على الألقاب المحلية بالإضافة لـ دوري أبطال آسيا في الموسم المقبل.

شارك الخبر







شارك الخبر