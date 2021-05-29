شرط بيع دودو لـ الهلال أو النصر

المواطن - محمد سمعه

حدد نادي بالميراس البرازيلي شرطه للتخلي عن نجمه البرازيلي دودو لفريقي الهلال والنصر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

12 مليون يورو شرط التخلي

وكانت تقارير صحفية برازيلية أشارت إلى بالميراس سيرحب بالتخلي عن نجمه البرازيلي مقابل الحصول على 12 مليون يورو سواء من ناديي الهلال أو النصر بفترة الانتقالات الصيفية.

دودو بديل صفقة تاليسكا

وفكر الهلال في ضم نجم نادي بالميراس تعويضًا لعدم قدرته على ضم البرازيلي تاليسكا الذي انضم لنادي النصر مؤخرًا قادمًا من الدوري الصيني.

يذكر أن نجم بالميراس كان لعب لفترة على سبيل الإعارة مع فريق الدحيل القطري.

جدير بالذكر أن الهلال كان نجح في ضم المالي موسى ماريجا لاعب فريق بورتو البرتغالي قبل نهاية الموسم الحالي.

وتُوج الهلال مؤخرًا بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الثاني على التوالي، بعد الفوز على التعاون بالجولة الـ29 يوم الأحد الماضي.

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