شرط يُعرقل مفاوضات أمرابط والنصر

المواطن - مروة نبيل

تسعى إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر لتجديد عقد المغربي نور الدين أمرابط للاستمرار مع الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الرياضي المقبل.

شرط أمرابط لتجديد عقده

وترغب الإدارة النصراوية في تجديد عقد أمرابط لمدة 6 أشهر فقط، أو عام بحد أقصى، إلا أن اللاعب المغربي يرفض هذه الفكرة، حيث وضع شرطًا بأن يكون العقد الجديد لمدة موسمين، وهو الأمر الذي رفضته الإدارة.

وجاء رفض النصر بهدف سعيهم لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بلاعبين أجانب، يستطيعوا صناعة الفارق خلال منافسات الموسم المقبل، وتبقى المفاوضات مستمرة بين الطرفين، وذلك وفقًا صحيفة “اليوم”.

وتبدو إدارة نادي النصر مضطرة لتجديد عقد نور الدين أمرابط، من أجل تعويض الأرجنتيني بيتي مارتينيز الذي تأكد غيابه عن الملاعب لمدة 6 أشهر على الأقل، بسبب الجراحة التي أجراها مؤخرًا.

النجم المغربي مع النصر

وكان نادي النصر قد تعاقد مع نور الدين أمرابط خلال فترة الانتقالات الصيفية 2018، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي واتفورد الإنجليزي لمدة 3 مواسم، وينتهي عقده شهر يونيو المقبل.

وتألق صاحب الـ34 عامًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، حيث لعب معه 96 مباراة، ونجح في تسجيل 14 هدفًا وقدم 24 تمريرة حاسمة، وتوج بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ولقبين من كأس السوبر السعودي.

شارك الخبر







شارك الخبر