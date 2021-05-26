شركة عملاقة من كوريا الجنوبية تفوز بصفقة إنشاءات في السعودية

المواطن- متابعة

قالت شركة دوسان انفراكور، أكبر شركة لتصنيع معدات البناء في كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، إنها فازت بصفقات لتوريد 75 حفارة إلى السعودية.

وأبرمت دوسان مع شركة سعودية متعاونة مع شركة أرامكو، صفقة لتوريد 20 حفارة فئة 22 طنًا، و5 حفارات فئة 50 طنًا.

استخدام الحفارات في بناء نيوم

وبحسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية، يعد هذا هو الطلب الثاني بعد شراء 35 وحدة من الحفارات والسيارات المحملة في مارس الماضي، وسيتم استخدام الحفارات في مواقع البناء للمشروع السعودي لبناء مدينة نيوم.

كما فازت دوسان بالصفقة لتوريد 50 حفارة فئة 22 طنا في مناقصة طلبها الائتلاف من شركتين سعوديتين للإنشاءات، متفوقة على منافستها، حيث سيتم استخدامها لأعمال الصيانة لمرافق الطاقة.

حصة سوقية في الشرق الأوسط بنسبة 10%

وتتوقع دوسان انفراكور من كوريا الجنوبية أن تشكل حصتها السوقية في الشرق الأوسط أكثر من 10% في هذا العام، من خلال إطلاق منتجاتها الجديدة وجهودها لتوفير كبار العملاء.

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