صحيفة بريطانية: السعودية تخطط لاستضافة كأس العالم 2030

المواطن - محمد سمعه

كشفت تقارير صحفية بريطانية عن نية السعودية التقدم بطلب استضافة كأس العالم 2030.

السعودية قد تُنظم ملفًا مشتركًا لـ كأس العالم 2030:

وقالت صحيفة The Times البريطانية: إن السعودية تود التقدم باستضافة مونديال 2030 بالمشاركة مع بلد آخر يُرجح أن يكون من قارة أوروبا بحسب تقرير الصحيفة البريطانية.

وأضافت الصحيفة أن هذا يأتي بعد تقدم الاتحاد السعودي لكرة القدم بـ رئاسة ياسر المسحل قبل أسبوع من الآن، بمقترح للاتحاد الدولي لكرة القدم لتنظيم المونديال كل سنتين وليس كل 4 سنوات.

منافسة بين المملكة وملف إنجلترا وأيرلندا:

كما أشارت The Times إلى أن السعودية سوف تنافس إنجلترا وأيرلندا لاستضافة المونديال بعد 9 سنوات من الآن.

وكان أعضاء كونجرس فيفا صوتوا في الاجتماع الـ71، بالموافقة على مقترح الاتحاد السعودي بـ دراسة جدوى إقامة مباريات كأس العالم للرجال والسيدات كل عامين بـ166 صوتًا، والاتحاد الدولي اعتمد المقترح رسميًّا.

وألقى ياسر المسحل يوم الجمعة الماضية كلمة خلال تواجده باجتماع كونجرس الاتحاد الدولي لكرة القدم قائلًا: “مستقبل كرة القدم وصل إلى مفترق طرق، وواجهنا العديد من التحديات بالسنوات الماضية، حان الوقت لإعادة النظر في بنية كرة القدم”.

يذكر أن بطولة كأس العالم لكرة القدم للكبار، انطلقت بـ عام 1930 في الأوروجواي، وكان المنتخب الأوروجوياني أول منتخب مُتوج بلقب المونديال، ويُعد المنتخب البرازيلي أكثر المنتخبات تتويجًا بلقب كأس العالم برصيد 5 بطولات.

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