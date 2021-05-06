صفقة النصر الجديدة تُهدد بقاء أمرابط

المواطن - محمد سمعه

أبدى نادي النصر إعجابه بقدرات اللاعب البرازيلي جوستافو سكاربا حيث يسعى العالمي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويلعب جوستافو سكاربا صاحب الـ27 سنة مع نادي بالميراس منذ عام 2018 كخط وسط مهاجم، وكجناح، حيث يرغب العالمي في التعاقد معه تحسبًا لـ رحيل النجم المغربي نور الدين أمرابط في صيف 2021.

منافسة تركية برازيلية مع النصر لضم سكاربا

وبحسب ما ذكرته شبكة Uol البرازيلية فإن العالمي تقدم بعرض رسمي للتعاقد مع جوستافو سكاربا، وذلك دون الكشف عن قيمة العقد.

وسيتنافس نادي النصر مع فريق طرابزون سبور التركي وفريق أتلتيكو مينيرو البرازيلي، وذلك للتعاقد مع سكاربا بالفترة المقبلة.

سكاربا لا يفكر في مغادرة بالميراس

ورغم اهتمام العالمي وناديين بالتعاقد مع سكاربا، لكن اللاعب لا يفكر على الإطلاق في الرحيل عن بالميراس خلال الفترة المقبلة.

ويلعب سكاربا مع المنتخب البرازيلي الأول لكرة القدم، منذ عام 2017، كما سبق وأن لعب سكاربا مع نادي فلوميننسي البرازيلي خلال الفترة من 2014 حتى 2017 قبل الانضمام لصفوف فريق بالميراس.

يذكر أن أمرابط كان تألق مع النصر في مباراة أمس الأربعاء ضد الفيصلي بالجولة الـ26 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث سجل النجم المغربي هدفين للعالمي في شباك الفيصلي.

ويحتل العالمي حاليًا، المركز الخامس في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 39 نقطة بعد الفوز على الفيصلي برباعية مقابل ثلاثة أهداف.

شارك الخبر







شارك الخبر