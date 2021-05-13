طبيب أسرة يوجه رسالة لمن يأكل مفطح صباح العيد

المواطن - الرياض

وجه طبيب أسرة رسالة هامة إلى من يأكل مفطحًا في صباح يوم عيد الفطر المبارك.

فيديو | ما هي الرسالة التي يوجهها طبيب الأسرة لمن يأكل مفطح صباح #العيد ؟#الراصد pic.twitter.com/NEeCvLWH9h — الراصد (@alraasd) May 12, 2021

أطعمة دسمة:

وتعجب الطبيب خلال مداخلة إلى قناة الإخبارية من الذي يتناولون مثل تلك الأطعمة الدسمة بعد صيام شهر رمضان، مضيفًا أن تناول أي شيء ولو شرب مياه أو حليب أو أكل فواكه قبل تناول الطعام مهم لتقليل الشهية.

وتابع أن البعض يكمل طعامه رغم الشبع وهذه مشكلة، ويمكن شرب كوب من المياه قبل الوجبة لتهيئة المعدة، مع أهمية تقليل كمية الطعام.

شارك الخبر







شارك الخبر