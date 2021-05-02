نقدم لكم اليوم الأحد 20 رمضان، طريقة عمل الكبدة على الطريقة السعودية بوصفات متنوعة وخطوات بسيطة فالكبدة من الأكلات المفيدة التي يحبها الكبار والصغار لاسيما في شهر رمضان.