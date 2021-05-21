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عبدالرزاق حمدالله يُشيد بعودة الجماهير
بعد تواجدهم أمام الرائد

عبدالرزاق حمدالله يُشيد بعودة الجماهير

2021/05/21
الساعة 12:02 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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عبدالرزاق حمدالله يُشيد بعودة الجماهير حمدالله - المصدر @AlNassrFC
المواطن - مروة نبيل

أعرب مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، المغربي عبدالرزاق حمدالله عن سعادته بتحقيق الفوز على الرائد بحضور الجماهير.

عبدالرزاق حمدالله سعيد بعودة الجماهير

ونشر عبدالرزاق حمدالله صورًا من المباراة عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وعلق قائلًا: “الحمد لله على الفوز والقادم أجمل إن شاء الله، شكرًا لجمهورنا العالمي وجمالية الملعب كانت بحضوركم”.

 

حمدالله
حمدالله – المصدر @AlNassrFC

وشارك عبدالرزاق حمدالله بشكل أساسي في مباراة النصر ضد الرائد ضمن منافسات الجولة الـ28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين التي أُقيمت، أمس الخميس، ونجح في تسجيل ثنائية، ليقود العالمي لتحقيق الفوز بنتيجة 3/1.

 

جماهير النصر
جماهير النصر – المصدر @AlNassrFC

النصر في دوري محمد بن سلمان

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضيفًا على نظيره الوحدة، مساء يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية ضمن منافسات الجولة الـ29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الخامس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 45 نقطة، فيما يقع الوحدة في المركز الـ14 برصيد 31 نقطة.


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