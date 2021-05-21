عبدالرزاق حمدالله يُشيد بعودة الجماهير

المواطن - مروة نبيل

أعرب مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، المغربي عبدالرزاق حمدالله عن سعادته بتحقيق الفوز على الرائد بحضور الجماهير.

عبدالرزاق حمدالله سعيد بعودة الجماهير

ونشر عبدالرزاق حمدالله صورًا من المباراة عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وعلق قائلًا: “الحمد لله على الفوز والقادم أجمل إن شاء الله، شكرًا لجمهورنا العالمي وجمالية الملعب كانت بحضوركم”.

وشارك عبدالرزاق حمدالله بشكل أساسي في مباراة النصر ضد الرائد ضمن منافسات الجولة الـ28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين التي أُقيمت، أمس الخميس، ونجح في تسجيل ثنائية، ليقود العالمي لتحقيق الفوز بنتيجة 3/1.

النصر في دوري محمد بن سلمان

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضيفًا على نظيره الوحدة، مساء يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية ضمن منافسات الجولة الـ29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الخامس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 45 نقطة، فيما يقع الوحدة في المركز الـ14 برصيد 31 نقطة.

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