عبدالعزيز البيشي يخطف الأنظار بدوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

يسير عبدالعزيز البيشي بشكل مميز مع الاتحاد ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الرياضي الحالي.

عبدالعزيز البيشي يتألق

وصنع عبدالعزيز البيشي هدفين في آخر 3 مباريات خاضها مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعدما صنع ذات العدد من الأهداف لكن في 16 مباراة في البطولة قبل ذلك.

ويطمح نادي الاتحاد بقيادة البرازيلي فابيو كاريلي لظهور الفريق الأول لكرة القدم بشكل مميز ضد أبها اليوم، وتحقيق الفوز؛ للتقدم في الترتيب ومصالحة الجماهير الغاضبة من تذبذب النتائج خلال المباريات الأخيرة.

الاتحاد في دوري محمد بن سلمان

ومن المقرر أن يلعب أبها والاتحاد عند الساعة 7:15 مساءً على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة الـ28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة اليوم، يحتل العميد المركز الرابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 47 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها في المركز الـ12 برصيد 34 نقطة.

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