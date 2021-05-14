عشاق الفضاء على موعد مع يوم الفلك العالمي غدًا

المواطن- محمد داوود- جدة

يحتفل العالم غدًا السبت بمناسبة يوم الفلك العالمي، حيث يشارك عشاق علم الفلك في جميع أنحاء العالم، من مجموعات ومحترفين، معرفتهم حول عالمنا الرائع والفضاء الخارجي مع عامة الناس، فيوم علم الفلك هو يوم عظيم لجميع الناس لزيادة نطاق معرفتهم عن الكون والعالم ومكاننا فيه.

زيادة الوعي في يوم الفلك العالمي:

وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة لـ”المواطن“، أنه تم تنظيم اليوم الدولي الأول لعلم الفلك في عام 1973 بهدف زيادة الوعي والاهتمام بعلم الفلك والفضاء بين الناس وجعله في متناولهم أكثر للتعرف على الكون للقيام بذلك، إذ تم نشر الكثير من التلسكوبات في المواقع المزدحمة بالناس للسماح للجميع بالاستمتاع بمنظر السماء الجميلة.

حدث نصف سنوي:

وأشار إلى أنه منذ ذلك الحين أصبح يوم الفلك العالمي احتفالًا سنويًا مشهورًا عالميًا، وهو الآن برعاية العديد من المنظمات المرتبطة بعلم الفلك، وهو حدث نصف سنوي، ويتم الاحتفال به مرتين في السنة، في الخريف والربيع، ويقع يوم علم الفلك الربيعي يوم السبت بين منتصف أبريل ومنتصف مايو وهو الأقرب للقمر في طور التربيع الأول، ويحتفل بيوم علم الفلك في الخريف في يوم السبت الأقرب إلى للقمر في طور التربيع الأول بين سبتمبر وأكتوبر وسيصادف يوم علم الفلك القادم 09 أكتوبر 2021.

تطبيقات استكشاف الكون:

واختتم أن هناك العديد من الطرق للاحتفال بيوم علم الفلك العالمي، من حضور الأحداث العامة المحلية إلى الأفلام التعليمية حول الفضاء الخارجي وتعريف الأطفال بالعالم السحري لعلم الفلك، والجزء المهم من الاحتفال هو قضاء بعض الوقت في تعلم المزيد عن كوننا، وعلى الرغم من أن الأنشطة والفعاليات الاجتماعية محدودة الآن، فلا يزال بإمكان الفرد القيام بذلك، إذ تتيح التطبيقات الفلكية استكشاف الكون من أي مكان وفي أي وقت، ويمكن الاقتراب من أسرار الفضاء الخارجي دون مغادرة المنزل.

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