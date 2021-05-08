عواقب طرد بانيغا

المواطن - محمد سمعه

صُدم جمهور نادي الشباب، وذلك بعد طرد اللاعب الأرجنتيني إيفر بانيغا في مباراة الهلال التي انتهت بفوز أزرق العاصمة بخماسية مقابل هدف.

وكان بانيغا طُرد خلال أحداث الشوط الأول من مباراة الشباب والهلال بالبطاقة الحمراء المباشرة من الحكم الروماني إشتفان كوفاتش؛ بسبب سوء سلوك بدر من اللاعب الأرجنتيني عند إرجاع الكرة للحكم في الشوط الأول.

إيفر بانيغا سيغيب عن مواجهة الاتفاق:

وبعد طرد بانيغا فقد تأكد غياب اللاعب عن مباراة الشباب والاتفاق بالجولة الـ27 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يوم الجمعة القادمة.

كما أن طرد إيفر بانيغا أثر بالسلب على نادي الشباب، الذي يُعتبر تقلصت فرصه في المنافسة على اللقب، بعد الخسارة من الهلال بخماسية مُدوية.

نجم الشباب يهاجم حكم مباراة الهلال:

وعلق محمد سالم مدافع الشباب على طرد بانيغا قائلًا بعد المباراة: “هذا الحكم غريب، طرد بانيغا بشكل غريب والكرة لا تستحق، قرارات هذا الحكم هي من غيرت مسار المباراة، ولكننا نعتذر لجماهيرنا”.

وتابع لاعب الشباب: “حقيقة مع الأداء الضعيف من حكم اللقاء سنحت لنا فرصة لنضيف هدف التعادل الثاني في شباك الهلال، لكنهم كانوا الأكثر استغلالًا للفرص، وحققوا الفوز وأعتذر لجماهير الشباب”.

يذكر أن إيفر بانيغا كان انضم لنادي الشباب في صيف 2020، قادمًا من نادي إشبيلية الإسباني، وذلك بعد التتويج بلقب الدوري الأوروبي في الموسم الماضي مع الفريق الأندلسي.

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