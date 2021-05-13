غوميز يُعايد المسلمين بالزي السعودي

المواطن - مروة نبيل

حرص مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، الفرنسي بافيتيمبي غوميز، على تهنئة المسلمين بمناسبة عيد الفطر المبارك.

غوميز يُعايد المسلمين:

ونشر غوميز عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورة له بالزي السعودي، وعلق عليها باللغة الإنجليزية قائلًا: “عيد مبارك لجميع المسلمين حول العالم”.

وتفاعلت الجماهير مع تغريدة غوميز، وأعربت عن سعادتهم بالتفاعل مع المجتمع العربي، مشيدين في الوقت ذاته بحرصة على تهنئة المسلمين بعيد الفطر المبارك، وأكدوا أنه واحد من أفضل اللاعبين الأجانب الذي احترفوا في السعودية بأخلاقه داخل وخارج الملعب.

الهلال في دوري محمد بن سلمان:

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة نظيره الباطن، مساء يوم غد الجمعة، على إستاد الأمير فيصل بن فهد، ضمن منافسات الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل المباراة المقبلة، ينفرد الزعيم بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 51 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن في المركز الـ13 برصيد 29 نقطة.

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