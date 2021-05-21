فارس عوض معلقًا لمباراة الهلال والتعاون مطلب جماهيري

المواطن - مروة نبيل

طالبت جماهير الأزرق تعيين الإماراتي فارس عوض معلقًا لمباراة الهلال والتعاون المقبلة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

مباراة الهلال والتعاون

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضيفًا على التعاون، مساء يوم الأحد المقبل، على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية ضمن منافسات الجولة الـ29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وينفرد الهلال بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 55 نقطة، فيما يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون المركز الرابع برصيد 47 نقطة، ويطمح كل منهما لتحقيق الفوز والحفاظ على مركزه.

مطالب بتعيين فارس عوض معلقًا للمباراة

وتم تعيين عبدالله الحربي معلقًا لمباراة الهلال والتعاون المقبلة، لتعرب جماهير الأزرق عن استياءها من هذا القرار، خاصة أنه معروف بميوله لنادي النصر، وطالبوا بأن يكون فارس عوض هو معلق المواجهة التي قد تشهد تتويج الزعيم باللقب في حالة فوزه.

وأصبح اسم فارس عوض ضمن قائمة الأكثر تداولًا في السعودية عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، كما دشنت الجماهير هاشتاق يحمل اسم “تغيير معلق الهلال والتعاون مطلب”، وطرحوا بدائل أخرى لـ”عبدالله الحربي”.

وقال حساب يحمل اسم “الشقاوي”: “هكذا مباريات تحتاج معلق مثل فارس عوض”، وعلق شداد اليزيدي قائلًا: “نريد معلق متعة مثل عبدالله الحربي ومشاري القرني أو فارس عوض”.

وكتب ثامر: “في مباريات الحسم تحتاج معلقين مثل فهد العتيبي أو مشاري القرني مع احترامي للمعلق عبدالله الحربي”، وقال “الدكتور الهلالي”: ” مباراة مهمة ومباراة حاسمة وقد تكون أشبه بالتتويج في الدوري وتحطون مُعلق “أصفر” هذا استفزاز لجمهور الهلال”.

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