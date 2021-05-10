فتاة تتلقى 6 جرعات من لقاح فايزر بالخطأً !

المواطن- متابعة

تعرضت فتاة إيطالية، 23 عامًا، إلى خطأ طبي جسيم، حيث تلقت جرعة زائدة من لقاح فايزر- بيونتيك المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وضع الفتاة الصحي جيد

وبحسب وكالة فرانس برس، فإن الفتاة تلقت ما يعادل 6 جرعات من لقاح فايزر عن طريق الخطأ، ومع ذلك، فهي تبدو حتى الآن في صحة جيدة، لكنها موضوعة تحت المراقبة الطبية في مستشفى في توسكانا، وسط إيطاليا.

وأوضحت الوكالة الفرنسية أن الممرضة التي كانت تعطيها اللقاح أخطأت، فبدلًا من حقن جرعة واحدة للشابة، تم حقنها بالقارورة بكاملها، أي ما يعادل 6 جرعات من اللقاح.

وبحسب وكالة الأنباء الإيطالية، فإن تجربة لقاح فايزر-بايونتيك بخصوص الجرعة الزائدة المحتملة، توقفت عند 4 جرعات محقونة في الوقت نفسه، وبالتالي من غير المعروف ما هي تداعيات تلقي 6 جرعات دفعة واحدة.

فيروس كورونا في إيطاليا

ويُذكر أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، في إيطاليا وصلت إلى 4,111,210 حالات، لتكون بذلك الدولة الثامنة على مستوى العالم من حيث معدل الإصابات، وتوفي 122,833 شخصًا، بينما تعافى 3,604,523 شخصًا.

وعلى الصعيد العالمي، أُصيب 159,047,471 شخصًا، وتوفي 3,308,551 شخصًا بينما تعافى 136,617,623 شخصًا.

شارك الخبر







شارك الخبر