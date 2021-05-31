فريق الموسم في دوري أبطال أوروبا 2021

المواطن - مروة نبيل

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، اليوم الاثنين، عن قائمة تضم أفضل 23 لاعبًا ضمن منافسات بطولة دوري بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2020/ 2021.

تشيلسي يتوج باللقب:

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الرياضي الحالي بعد فوزه على نظيره مانشستر سيتي بهدف دون رد، في المباراة النهائية التي أُقيمت على ملعب “دراجاو” في البرتغال.

وسيواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي نظيره فياريال على لقب كأس السوبر الأوروبي، وذلك بعد نجاح الفريق الإسباني في التتويج بلقب الدوري الأوروبي بعد تفوقه على مانشستر يونايتد.

فريق الموسم في دوري أبطال أوروبا:

وجاء فريق الموسم في دوري أبطال أوروبا كالتالي؛ في حراسة المرمى، تيبو كورتوا “ريال مدريد”، إدوارد ميندي “تشيلسي”، وإيدرسون “مانشستر سيتي”.

ويتواجد في خط الدفاع كل من؛ روبن دياز “مانشستر سيتي”، ماركينيوس “باريس سان جيرمان” وديفيد ألابا “بايرن ميونيخ”، بالإضافة إلى ثلاثي تشيلسي، سيزار أزبيلكويتا، أنطونيو روديجير وبن تشيلويل.

ويضم خط الوسط كل من؛ لوكا مودريتش “ريال مدريد”، سيرجيو أوليفيرا “بورتو”، ثلاثي تشيلسي، جورجينيو، ماسون مونت ونجولو كانتي، وثلاثي مانشستر سيتي، كيفين دي بروين، إلكاي جوندوجان وفيل فودين.

ويقود خط الهجوم في دوري أبطال أوروبا؛ كريم بنزيمة “ريال مدريد”، ليونيل ميسي “برشلونة”، روبرت ليفاندوفسكي “بايرن ميونيخ” وإيرلينج هالاند “بوروسيا دورتموند”، وثنائي باريس سان جيرمان، نيمار وكيليان مبابي.

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