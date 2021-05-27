فياريال الإسباني بطلًا لـ الدوري الأوروبي بركلات ترجيح ماراثونية

المواطن - محمد سمعه

تُوج فريق فياريال الإسباني بلقب الدوري الأوروبي لموسم 2020/ 2021، وذلك بعد تحقيق فوز ماراثوني على نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بنتيجة 11/ 10 في ركلات الترجيح، وذلك بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لكل فريق.

أحداث مباراة مانشستر يونايتد وفياريال:

وبدأ الشوط الأول سريعًا بإحراز اللاعب الإسباني جيرارد مورينو للهدف الأول للغواصات الصفراء بالدقيقة الـ30 من عمر الشوط الأول.

ولم يحدث أي جديد لينتهي الشوط الأول بين الفريقين بتقدم الغواصات الصفراء بهدف دون مقابل.

وفي الشوط الثاني، كشر فريق مانشستر يونايتد عن أنيابه هجوميًّا ليُحرز اللاعب الأوروجوياني إدينسون كافاني هدف التعادل لليونايتد بالدقيقة الخامسة والخمسين.

ولم يحدث أي جديد لينتهي الوقت الأصلي بين الفريقين بالتعادل بهدف لكل فريق.

وظل التعادل الإيجابي حاضرًا بين الفريقين بالشوطيين الإضافيين ليلجأ كل منهما إلى ركلات الترجيح، التي حسمها فريق فياريال حيث سجل كل لاعبي الفريق الإسباني في شباك الحارس الإسباني دي خيا حارس مان يونايتد بما فيهم، حارس الغواصات الصفراء رولي.

وسجل للغواصات الصفراء من اللاعبين في ركلات الترجيح كل من: “مورينو، رابا، ألكاسير، ألبرتو مورينو، باريخو، جوميز، ألبيول، كوكلين، جاسبار، توريس، الحارس رولي”.

دي خيا يتسبب في هزيمة اليونايتد:

وسجل لـ مانشستر يونايتد كل من: “ماتا، تيليس، برونو فيرنانديز، راشفورد، كافاني، فريد، جيمس، شو، تاونزيبي، لينديلوف، بينما أهدر الحارس دي خيا الركلة الحادية عشرة”.

يذكر أن المدرب الإسباني أوناي إيمري مدرب فياريال، أصبح أكثر مدربًا تتويجًا بـ الدوري الأوروبي برصيد 4 بطولات.

وكانت المباراة النهائية بين الفريقين، أُقيمت في مدينة غدانسك البولندية.

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