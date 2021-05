فيسبوك يحظر حساب ترامب بشكل دائم

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

حكم مجلس الرقابة في فيسبوك، اليوم الأربعاء، بتأييد تعليق حساب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بشكل دائم.

وبحسب موقع بيزنس إنسايدر، فإن الحكم يُعد تطورًا هائلًا بعد حظر ترامب إلى أجل غير مسمى على تويتر ومنصات التواصل الاجتماعي الأخرى في أعقاب حصار الكابيتول المميت في 6 يناير، والذي اتهم بالتحريض عليه.

7 أيام لتنفيذ القرار

ووفقًا لقواعد مجلس الإدارة، فإن فيسبوك أمامه 7 أيام لإنفاذ قرار مجلس الإدارة الملزم بشأن المحتوى المعني، علمًا بأنه لا يمكن إلغاء قرار مجلس الإدارة من قبل أي موظف، بما في ذلك الرئيس التنفيذي للشركة، مارك زوكربيرغ.

ما هو مجلس الرقابة في فيسبوك ؟

ويُذكر أن فيسبوك أطلق مجلس الرقابة في أواخر عام 2020 في محاولة لإعطاء المزيد من الاهتمام لقرارات الإشراف على المحتوى الخاص بالمنصة، وقامت الهيئة بالفعل بمراجعة العديد من القضايا منذ إنشائها في أكتوبر وألغت قرار الشركة في خمس حالات من أصل ست حالات حتى الآن، وهذا هو أول حكم لها يتعلق بالرئيس السابق.

منصة ترامب الجديدة

ومن جانبه، سبق وأن قال ترامب إنه يخطط لإطلاق منصته الخاصة على وسائل التواصل الاجتماعي، كما بدأ مؤخرًا مدونة تسمى From the Desk of Donald J. Trump حيث ينشر بيانات ومقاطع فيديو ويمكن للمستخدمين بعد ذلك مشاركتها على منصات التواصل الاجتماعي.

قال مصدر مطلع على المدونة لشبكة فوكس نيوز: هذا النظام يسمح لترامب بالتواصل مع أتباعه، ومع ذلك، يعتقد الحلفاء أن فيسبوك بشكل خاص ضروري إذا كان سيرشح نفسه للمنصب مرة أخرى في عام 2024.

