5 معلومات عن منصة دونالد ترامب الجديدة 

أطلق الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، منصة جديدة للتواصل مع متابعيه، بعد حظر موقع فيسبوك حسابه لأشهر وحظره نهائيًا من تويتر، وإليك بعض المعلومات المتاحة عنها حتى الآن.

ما هي منصة دونالد ترامب الجديدة ؟

1- تحمل المنصة الجديدة التي أطلقها ترامب اسم فروم ذا ديسك أوف دونالد ترامب From the Desk of Donald J. Trump.

2- ويروج ترامب لمنصته عبر فيديو مدته 30 ثانية يقول فيه إنها منارة للحرية، ومكان للتحدث بحرية وأمان.

3- والتفعل عبر المنصة عن طريق إبداء الإعجاب أو إعادة نشر المنشور، لكن حتى الآن لا يمكن للمستخدم التعليق، حيث قالت مجلة بولتيكو عن ذلك: يمكن لمؤيدي الرئيس السابق ومتابعي منصته الجديدة إبداء الإعجاب بمنشورات ترامب، بالإضافة إلى إعادة نشرها على موقعي فيسبوك وتويتر، ولكن لا يسمح للمستخدمين بالتعليق على المنشورات أو التفاعل معها.

4- أوضحت قناة فوكس نيوز أن فريق ترامب وضع المنصة الجديدة على موقع لجنة الإجراءات السياسية Save America، الذي تم فتحه بعد الانتخابات العامة في الولايات المتحدة في نوفمبر 2020.

5- وفي حين قال كبير مستشاري ترامب، جيسون ميللر، في وقت سابق إنه سيتم إطلاق منصة جديدة للتواصل الاجتماعي، إلا أنه غرد قائلًا إن الموقع الجديد لم يكن منصة التواصل الاجتماعي التي كان يروّج لها من قبل.

ومن المتوقع أن يعلن مجلس الرقابة على فيسبوك، ما إذا كان سيسمح لترامب بالعودة إلى المنصة أم لا، وقد كانت منصته المفضلة السابقة، تويتر، قد حجبت حسابه بشكل دائم بعد أحداث الكابيتول في 6 يناير الماضي، في حين اختار فيسبوك ترك الباب مفتوحا أمام إمكانية استعادة صفحته.

