في سنغافورة فحص كورونا بالتنفس واستلام النتيجة خلال دقيقة

المواطن - متابعة

أعلنت شركة في سنغافورة عن توصلها لفحص جديد لاكتشاف فيروس كورونا عن طريق التنفس وظهور النتيجة خلال دقيقة من إجراء الاختبار، بحسب ما عرضته سكاي نيوز عربية.

فحص كورونا بالتنفس:

وكانت الجهات المختصة في سنغافورة قد أقرت أمس استخدام فحص تنفسي لتأكيد أو نفي الإصابة بكوفيد 19.

وقالت جامعة سنغافورة الوطنية، في بيان صادر عنها، إن الفحص الذي طورته شركة بريثونكس التابعة لها يعمل بالطريقة نفسها التي تستخدم بها شرطة المرور جهاز فحص التنفس لمعرفة مستوى الكحول في دم السائق.

النتيجة خلال دقيقة:

ويقوم الشخص بالنفخ في صمام أحادي الاتجاه؛ فتقوم أجهزة للذكاء الاصطناعي بتحليل ذلك النَّفَس وتحديد النتيجة السالبة أو الموجبة في زمن قصير جدًا.

وبحسب صحيفة «ستريتس تايمز» السنغافورية، فإنه سيكون أي شخص تأتي نتيجة فحص تنفسه موجبة سيتم إخضاعه لفحص PCR في أقرب مركز صحي.

وسابقًا صرحت شركة Breathonix في سنغافورة بوضعها خطة جديدة لتطوير اختبار تحليل التنفس لكورونا، موضحة بصدد التوصل إلي اختبار جديد يعطي نتيجة في أقل من دقيقة، وفقًا لجريدة “ديلي ميل” البريطانية.

وشرحت شركة Breathonix، وهي شركة ناشئة منبثقة عن جامعة سنغافورة الوطنية، تفاصيل اكتشافها اختبارها، مؤكدة أنه كان دقيقًا بنسبة 90 % في تجربة صغيرة شملت 180 شخصًا.

وارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في دول القارة الإفريقية لتصل إلى 4,759,772.

128,463 وفاة:

وأشار المركز الإفريقي للسيطرة على المرض والوقاية منه في بيان اليوم، إلى أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس بلغ 128,463.

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