قررت مساعدة صديقها ففازت بربع مليون دولار !

المواطن- متابعة

عندما قررت السيدة مونيكا كريفارو، من سكان مدينة كولبيبر بولاية فيرجينيا الأمريكية، مساعدة صديق لها ونقله بسيارتها، لم تكن تعلم أن هذا الفعل البسيط للغاية سيغير حياتها كليًا.

وبحسب موقع ( UPI)، فقد كانت مونيكا تشعر بالملل خلال انتظارها لصديقها في سيارتها، فقررت تمضية الوقت بالذهاب إلى سوبر ماركت قريب، وهناك اشترت بطاقة يانصيب فورية وفازت بجائزة قدرها 250 ألف دولار.

وأعربت كريفارو عن سعادتها وذهولها، وقالت: لم أصدق أن هذا يمكن يحدث بالفعل، مشيرة إلى أنها لم تقرر بعد ما ستفعله بالجائزة البالغة قيمتها ربع مليون دولار.

الأنباء تؤكد رواية السيدة الأمريكية

وفي وقت سابق، أكدت الأنباء رواية السيدة المحظوظة، حيث قالت إن واحدة من سكان مدينة أندرسون بولاية كارولينا الجنوبية الأمريكية، اشترت خلال وجودها في محطة تعبئة الوقود تذكرة يانصيب فورية، وفازت بالجائزة الكبرى أثناء انتظارها تزويد سيارتها بالوقود، بحسب موقع روسيا اليوم.

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