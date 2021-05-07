قرعة البريميرليج للموسم الجديد 16 يونيو

المواطن - مروة نبيل

حددت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الجمعة، موعد قرعة البريميرليج لمنافسات الموسم الرياضي الجديد 2021/ 2022.

موعد قرعة البريميرليج

وأشارت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز في بيان رسمي إلى أن قرعة البريميرليج ستُقام يوم 16 يونيو المقبل، على أن يبدأ الموسم الرياضي الجديد 14 أغسطس، وينتهي يوم 22 من شهر مايو عام 2022.

واقترب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي من التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، حيث يتصدر الترتيب برصيد 80 نقطة، وبفارق 13 نقطة عن أقرب منافسيه مانشستر يونايتد.

عودة الجماهير رسميًا

على الجانب الآخر، أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز مؤخرًا، السماح بعودة الجماهير رسميًا خلال مباريات الجولتين الأخيرتين من البريميرليج الموسم الرياضي الجاري، بعد غياب دام لأكثر من عام بسبب جائحة فيروس كورونا.

ولفتت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز في بيان رسمي أن الحضور سيقتصر على مشجعي صاحب الملعب، وسيكون ذلك مرهونًا بتخفيف الحكومة لقيود الإغلاق في المملكة المتحدة، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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