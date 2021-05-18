قصة مذنب توفيق بعد مرور 139 عامًا على اكتشافه

المواطن- محمد داوود- جدة

اجتمع فريق من علماء الفلك يوم 17 مايو عام 1882 في صحراء سوهاج في مصر لرصد كسوف كلي للشمس، ولكن بمجرد أن بدأت مرحلة الكسوف الكلي فوجئوا برؤية خط مشرق بالقرب من الشمس، وقد تم التقاط عدة صور له، وبعد مرور ساعة أدركوا بأن ما رأوه مذنب، وقد عرف بعد ذلك باسم مذنب توفيق، ويعرف أيضًا بمذنب كسوف الشمس.

قصة مذنب توفيق:

ويسرد رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبو زاهرة، قصة مذنب توفيق فيقول: المذنب الصغير جزء من عائلة مذنبات تسمى “كريوتز” أو (راعية الشمس)، وهي شظايا من مذنب ضخم تفكك منذ عدة قرون، ويتم رصدها وهي تسقط نحو الشمس عشرات المرات في السنة، وفي تلك الأيام لم يكن هناك أجهزة متطورة لرؤية الأجسام القريبة من الشمس، ولم يكن أحد يتوقع رؤية مذنب، لذلك كانت تلك مفاجأة تمامًا، ولو لم يكن هناك كسوف كلي للشمس لكان المذنب سيمر دون أن يرصده أحد، وقد كانت رؤيته خلال الكسوف الوحيدة له.

الصور كشفت الحقيقة:

وأضاف، كشفت صور الكسوف أن مذنب توفيق قد تحرك بشكل ملحوظ خلال مدة الكسوف الكلي دقيقة و50 ثانية، حيث كان المذنب يندفع نحو الشمس بسرعة 500 كيلومتر بالثانية تقريبًا، ورصد المذنب إلى يمين الشمس، لكن فكرة أن يكون هذا الشيء مذنبًا لم تخطر ببال أحد حتى شاهدوا أولى الصور بعد ساعة تقريبًا من الكسوف.

سبب تسمية المذنب:

وخلص أبو زاهرة إلى القول: تمت تسمية المذنب (توفيق) نسبة إلى الخديوي توفيق باشا حاكم مصر والسودان في تلك الأيام، حيث اجتمعت مجموعات علمية مختلفة بعد الكسوف، ووافقت بشكل مشترك على تسمية المذنب “توفيق تقديرًا لكرم الخديوي السخي”.

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