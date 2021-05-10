قطر ترفع قيود كورونا تدريجيًّا اعتبارًا من 28 مايو

المواطن - متابعة

قررت قطر يوم أمس الأحد رفع قيود كورونا تدريجيًّا على أربع مراحل، على أن تبدأ المرحلة الأولى في الـ28 من مايو، والمرحلة الرابعة في الـ30 من يوليو.

4 مراحل:

وبحسب وزارة الصحة القطرية ستكون مدة كل مرحلة من المراحل الأربع ثلاثة أسابيع على الأقل، مع تقييم مستمر للمؤشرات على مستوى البلاد لتقرير الانتقال من مرحلة إلى أخرى.

المرحلة الأولى:

وسوف تسمح المرحلة الأولى بتجمع خمسة أشخاص كحد أقصى حاصلين على تطعيمات كورونا في مكان مغلق، مع إعادة فتح المساجد لصلاة الجماعة اليومية مع بعض القيود.

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