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قطر ترفع قيود كورونا تدريجيًّا اعتبارًا من 28 مايو
على أربع مراحل الأخيرة 30 يوليو

قطر ترفع قيود كورونا تدريجيًّا اعتبارًا من 28 مايو

2021/05/10
الساعة 1:37 صباحًا
- ‎فيأخبار كورونا, حصاد اليوم
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قطر ترفع قيود كورونا تدريجيًّا اعتبارًا من 28 مايو
المواطن - متابعة

قررت قطر يوم أمس الأحد رفع قيود كورونا تدريجيًّا على أربع مراحل، على أن تبدأ المرحلة الأولى في الـ28 من مايو، والمرحلة الرابعة في الـ30 من يوليو.

4 مراحل: 

وبحسب وزارة الصحة القطرية ستكون مدة كل مرحلة من المراحل الأربع ثلاثة أسابيع على الأقل، مع تقييم مستمر للمؤشرات على مستوى البلاد لتقرير الانتقال من مرحلة إلى أخرى.

المرحلة الأولى: 

وسوف تسمح المرحلة الأولى بتجمع خمسة أشخاص كحد أقصى حاصلين على تطعيمات كورونا في مكان مغلق، مع إعادة فتح المساجد لصلاة الجماعة اليومية مع بعض القيود.


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