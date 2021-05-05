كابيلو يُحذر مورينيو من روما

المواطن - مروة نبيل

حذر مدرب روما الإيطالي السابق، فابيو كابيلو المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو من الضغط الذي سيُعاني منه خلال تدريب نادي العاصمة في الموسم الرياضي الجديد.

مورينيو يقود روما رسميًا

وأعلن نادي روما الإيطالي بشكل مفاجئ عن تعاقده مع المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو، أملًا في تحسين نتائج الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الرياضي المقبل، بعد رحيل باولو فونسيكا، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ومن المقرر أن يتولى المدرب البرتغالي تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما لمدة 3 مواسم، ليعود إلى التألق مرة أخرى، بعدما حقق العديد من الألقاب مع إنتر ميلان ومنها؛ الدوري الإيطالي، كأس إيطاليا ودوري أبطال أوروبا موسم 2009/ 2010.

وكان نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي قد قرر إقالة المدرب البرتغالي مورينيو من تدريب الفريق الأول لكرة القدم قبل أسبوعين تقريبًا، لتراجع النتائج.

كابيلو يُحذر من الضغط

ويُعد فابيو كابيلو هو آخر مدير فني ينجح في قيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما في التتويج بلقب الدوري الإيطالي الممتاز موسم 2000/ 2001، ما دفعه للتأكيد على أن مهمة مورينيو لن تكون سهلة.

وقال كابيلو لصحيفة “جازيتا ديلو سبورت”: “روما تحرق الجميع. إنها أجمل مدينة في العالم لكن من الصعب أيضًا العمل فيها في كرة القدم. لا يوجد الكثير من الصبر على عكس الاعتقاد الشائع. سبب الهزيمة من الصعب الاقتناع به”.

وتابع تصريحاته قائلًا: “مفتاح كل شيء هو وجود جهاز قوي وصناعة تشكيلة قوية من اللاعبين الداعمين للمدرب. يجب أن تكون هناك مجموعة متحدة ضد الجميع وضد كل شيء وهذا ما سبق أن فعلته”.

وعن تعيين المدرب البرتغالي رغم تراجع مستوى الفرق التي دربها في المواسم الأخيرة، قال كابيلو: “هذا تعيين مثير للإعجاب، ولقد بث الحماس بشكل فوري في روما. لا توجد المزيد من الأعذار. روما تملك مدربًا مصنفًا من الطراز الأول ويحمل خبرة وسبق له تحقيق الانتصارات”.

شارك الخبر







شارك الخبر