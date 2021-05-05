مهمة صعبة تنتظر مورينيو مع روما

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي روما الإيطالي عن تعاقده مع المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو، أملًا في تحسين نتائج الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الرياضي المقبل.

إقالة فونسيكا لتراجع النتائج

وكانت إدارة نادي روما قد أعلنت مؤخرًا عن إقالة باولو فونسيكا عن تدريب الفريق الأول لكرة القدم بعد نهاية منافسات الموسم الرياضي الحالي، عقب النتائج السيئة التي حققها تحت قيادته، قبل أن تعلن بالأمس عن التعاقد مع مورينيو رسميًا.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 55 نقطة، وتلقى هزيمة ثقيلة أمام مانشستر يونايتد بنتيجة 6/2 ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة الدوري الأوروبي.

مورينيو يسعى لتصحيح مسار روما

وتنتظر مورينيو مهمة صعبة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما، حيث إنه ظهر بمستوى متراجع خلال الفترة الأخيرة، ونجح في تحقيق الفوز مرة واحدة فقط آخر 8 مباريات خاضها.

وتطمح الإدارة في إعادة بناء الفريق الأول لكرة القدم بشكل مميز، أملًا في العودة إلى المربع الذهبي مرة أخرى، بعد الغياب عن المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا لـ3 مواسم، ما دفعها للاستعانة بالمدرب البرتغالي.

ويُعرف مورينيو بقدراته على إصلاح الأخطاء التي وقع فيها المدربين السابقين، وتطوير قدرات اللاعبين، وسبق أن حقق نتائج مميزة في إيطاليا خلال فترة تدريبه لفريق إنتر ميلان؛ وقاده للتتويج بالبطولات، ولكن قيادة روما يُعتبر تحديًا صعبًا له.

جدير بالذكر أنه تمت إقالة المدرب البرتغالي من تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي قبل أسبوعين تقريبًا، لتراجع النتائج.

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