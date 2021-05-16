كارثة الهند قد تتكرر مجددًا في الأرجنتين

المواطن- متابعة

دخلت دولة الأرجنتين مرحلة الخطر مع وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، حتى أن الخبراء يخشون من تكرار سيناريو كارثة الهند، وذلك بعد رصد إصابات جديدة بمتحورات فيروس كورونا.

وقد تخطت حصيلة الوفيات في الأرجنتين حاجز الـ 70 ألفا، في حين زاد معدل الإصابات عن 20 ألف حالة جديدة يوميًا، وذلك بعد دخول السلالة الهندية أو الجنوب إفريقية، حسبما أعلنت وزارة الصحة.

وقالت الوزارة في الأرجنتين إن الفيروس حصد في الساعات الـ24 الفائتة أرواح 400 شخص، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 70253 حالة.

وأضافت أن الساعات الـ24 الماضية سجلت أيضا 21469 إصابة جديدة بالفيروس، لترتفع بذلك إلى 3290935 الحصيلة الإجمالية للمصابين، في البلد البالغ إجمالي عدد سكانه 45 مليون نسمة.

معدل إشغال وحدات العناية المركزة في الأرجنتين

وبالنسبة للسلطات، فإن المؤشر الأكثر إثارة للقلق هو معدل إشغال وحدات العناية المركزة، الذي ارتفع خلال الأيام التسعة الماضية، ووفقا للبيانات الرسمية، هناك 5517 شخصا يرقدون حاليا في أقسام العناية المركزة في مستشفيات البلاد.

وأوضحت وزارة الصحة أن نسبة إشغال الأسرّة في وحدات العناية المركزة تبلغ حاليا على المستوى الوطني 70%، في حين يرتفع هذا المعدل في منطقة العاصمة بوينس آيرس التي يقطنها 15 مليون شخص إلى 76.5%.

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