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كاريلو يقترب من الرحيل عن الهلال
بعد عرض بشكتاش التركي

كاريلو يقترب من الرحيل عن الهلال

2021/05/27
الساعة 7:09 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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كاريلو يقترب من الرحيل عن الهلال كاريلو - المصدر spl
المواطن - مروة نبيل

يبدو أن البيروفي أندريه كاريلو في طريقه للرحيل عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

كاريلو في طريقه للرحيل

ولفتت صحيفة El Futbolero البيروفية إلى أن إدارة نادي بشكتاش التركي تجهز عرضًا مغريًا لنادي الهلال، من أجل الحصول على خدمات أندريه كاريلو بعد نهاية منافسات الموسم الرياضي الحالي.

وأضافت الصحيفة البيروفية: “إدارة بشكتاش بدأت التحضير للموسم الجديد، وقامت برصد عدد من اللاعبين من أجل ضمهم، يعد أبرزهم النجم الهلالي، خاصة وأن الفريق سيشارك في دوري أبطال أوروبا العام المقبل”.

وينتهي عقد كاريلو صاحب الـ29 عامًا، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بنهاية الموسم المقبل، إلا أن اللاعب لبيروفي أكد في تصريحات سابقة أنه قد يرحل عن الزعيم بنهاية الموسم، من أجل خوض تجربة جديدة.

الهلال
كاريلو – المصدر @Alhilal_FC

الهلال بطلًا لـ دوري محمد بن سلمان

وفاز الهلال على التعاون ضمن منافسات الجولة الـ29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بفوز بهدف دون رد سجله الفرنسي بافيتيمبي غوميز ليحصد اللقب رسميًّا قبل الجولة النهائية للمسابقة.

ورفع الزعيم رصيده إلى 62 بطولة في جميع المسابقات المحلية والقارية التي شارك فيها، ويُعد تتويجه بلقب الدوري السعودي هو الأكثر في مسيرته بـ17 لقبًا، ويمكن الاطلاع على بطولاته عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الهلال
لاعبو الهلال – المصدر @Alhilal_FC


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