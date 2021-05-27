كاريلو يقترب من الرحيل عن الهلال

المواطن - مروة نبيل

يبدو أن البيروفي أندريه كاريلو في طريقه للرحيل عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

كاريلو في طريقه للرحيل

ولفتت صحيفة El Futbolero البيروفية إلى أن إدارة نادي بشكتاش التركي تجهز عرضًا مغريًا لنادي الهلال، من أجل الحصول على خدمات أندريه كاريلو بعد نهاية منافسات الموسم الرياضي الحالي.

وأضافت الصحيفة البيروفية: “إدارة بشكتاش بدأت التحضير للموسم الجديد، وقامت برصد عدد من اللاعبين من أجل ضمهم، يعد أبرزهم النجم الهلالي، خاصة وأن الفريق سيشارك في دوري أبطال أوروبا العام المقبل”.

وينتهي عقد كاريلو صاحب الـ29 عامًا، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بنهاية الموسم المقبل، إلا أن اللاعب لبيروفي أكد في تصريحات سابقة أنه قد يرحل عن الزعيم بنهاية الموسم، من أجل خوض تجربة جديدة.

الهلال بطلًا لـ دوري محمد بن سلمان

وفاز الهلال على التعاون ضمن منافسات الجولة الـ29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بفوز بهدف دون رد سجله الفرنسي بافيتيمبي غوميز ليحصد اللقب رسميًّا قبل الجولة النهائية للمسابقة.

ورفع الزعيم رصيده إلى 62 بطولة في جميع المسابقات المحلية والقارية التي شارك فيها، ويُعد تتويجه بلقب الدوري السعودي هو الأكثر في مسيرته بـ17 لقبًا، ويمكن الاطلاع على بطولاته عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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