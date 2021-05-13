كاريلي في طريقه للرحيل عن الاتحاد!

المواطن - مروة نبيل

يبدو أن المدير الفني البرازيلي فابيو كاريلي في طريقه للرحيل عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بنهاية منافسات الموسم الرياضي الحالي.

كاريلي يقترب من الرحيل:

وقال مصدر مطلع على مفاوضات الاتحاد مع المدرب البرازيلي: “مغادرة المدير الفني للعميد باتت وشيكة، هناك مفاوضات مستمرة مع كاريلي خلال الأيام القليلة الماضية، من أجل تجديد عقده الذي ينتهي نهاية الشهر المقبل”.

وتابع خلال تصريحاته لموقع “كووورة”، مساء اليوم الخميس: “لم يتم التفاهم مع كاريلي حول تجديد عقده، على الرغم من أن الإدارة راضية تمامًا عن النتائج التي قدمها مع الفريق، سيكون هناك اجتماع أخير خلال الأيام المقبلة، من أجل حسم الملف بشكل رسمي”.

الاتحاد هذا الموسم:

ويسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بشكل مميز مع المدرب البرازيلي، حيث يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعدما كان يُصارع على البقاء في المواسم الأخيرة.

على الجانب الآخر، تألق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في كأس محمد السادس للأندية الأبطال “البطولة العربية”، وتأهل إلى المباراة النهائية؛ وسيواجه الرجاء البيضاوي المغربي في شهر أغسطس المقبل.

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