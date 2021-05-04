كاريلي يُلمح بالعودة إلى البرازيل

المواطن - مروة نبيل

كشف المدير الفني البرازيلي فابيو كاريلي عن موقفه من الاستمرار مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد خلال منافسات الموسم الرياضي المقبل.

كاريلي يحسم موقفه:

وينتهي عقد كاريلي صاحب الـ47 عامًا، مع نادي الاتحاد في يونيو المقبل، وتلقى أكثر من عرض خلال الفترة الماضية، إلا أن تقارير صحافية أكدت أن الإدارة تسعى لتجديد التعاقد معه، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وقال مدرب نادي الاتحاد خلال تصريحات نشرها موقع uol نقلًا عن صحيفة TNT البرازيلية: “لن أستطيع العمل في أي فريق آخر قبل 1 يوليو المقبل، والشرط الجزائي شيء عادي في العقود”.

وأضاف المدير الفني البرازيلي: “من الممكن العودة إلى البرازيل وأتمنى ذلك، ولكن الجانب المادي هنا غير أي مكان آخر، هنا نحصل على الرواتب بدون ضرائب وأسافر البرازيل مجانًا”.

واختتم فابيو كاريلي تصريحاته قائلًا: “لا أعلم الجديد حتى الآن، ولكنني سأعود إلى البرازيل في يوم ما، سنرى ما سيحدث خلال الأيام المقبلة”.

الاتحاد هذا الموسم:

ويسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بشكل مميز مع المدرب البرازيلي، حيث يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعدما كان يُصارع على البقاء في المواسم الأخيرة.

على الجانب الآخر، تألق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في كأس محمد السادس للأندية الأبطال “البطولة العربية”، وتأهل إلى المباراة النهائية، وسيواجه الرجاء البيضاوي المغربي في شهر أغسطس المقبل.

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