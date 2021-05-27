كاكو يخطف الأنظار مع التعاون قبل النهائي

المواطن - مروة نبيل

خطف أليخاندرو روميرو الشهير بـ كاكو الأنظار منذ انضمامه إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

كاكو يتألق

وانضم كاكو صاحب الـ26 عامًا إلى التعاون في الميركاتو الشتوي، قادمًا من الفريق الأول لكرة القدم بنادي نيويورك ريد بولز الأمريكي، بعقد يمتد حتى عام 2024، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وشارك كاكو في 13 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في جميع البطولات، وساهم في تسجيل 13 هدفًا، حيث نجح في إحراز 8 أهداف، وقدم 5 تمريرات حاسم، وذلك وفقًا لـ”دوري بلس”.

وخاض 11 مباراة مع التعاون في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وسجل 7 أهداف وصنع 4 آخرين، وشارك في مباراتين ضمن منافسات بطولة كأس الملك وأحرز هدف وصنع آخر.

التعاون والفيصلي في نهائي كأس الملك

ومن المقرر أن يلعب التعاون والفيصلي في نهائي كأس الملك عند الساعة التاسعة مساء اليوم على استاد الملك فهد الدولي في العاصمة الرياض “درة الملاعب”، بقيادة الحكم البولندي الدولي سيمون مارتشينياك.

ويطمح التعاون لمواصلة تفوقه ضد عنابي سدير وتحقيق الفوز اليوم، فيما يحلم البرازيلي بريكليس شاموسكا لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي لحصد اللقب الأول، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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