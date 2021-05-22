كوبان من الشاي يوميًّا يكفيان لصحة الجسم

المواطن- محمد داوود- جدة

اعتبرت استشارية التغذية الدكتورة نجود فؤاد، أن تناول كوبين من الشاي يوميًّا يكفي للجسم ويغطي احتياجه من الكافيين والسكر، موضحة أنه للأسف هناك أفراد يستهلكون كميات عالية من الشاي والقهوة والمشروبات الغازية، وجميعها تحتوي على الكافيين وكميات عالية من السكر، وبالتالي يحصل الجسم على نسب عالية من تلك العناصر تفوق الحاجة، مما يجعل الجسم في حالة غير صحية، إذ من الممكن أن يترتب على ذلك حدوث الأرق قبل النوم.

يقلل الكوليسترول السيئ:

وقالت في تصريحات لـ”المواطن” تزامنًا مع اليوم العالمي للشاي، قالت الدكتورة نجود فؤاد: إن للشاي فوائد صحية في حال تناوله باعتدال، إذ يقوم بتعزيز عمليات التمثيل الغذائي، والعمل على الزيادة من معدلات حرق الدهون بالجسم، حيث إن احتواءه على الفلافونويد يساعد في تقليل من نسبة البروتين الدهني المنخفض الكثافة، أو ما يسمى بالكولسترول السيئ، كما يعزز الشاي مناعة الجسم، وكذلك التقليل من مخاطر الإصابة بالتهاب المفاصل، والتقليل من خطر الإصابة بمرض الزهايمر، ومرض باركنسون، والعمل على الرفع من كفاءة وظائف المخ، كما يحد الشاي من خطر الإجهاد التأكسدي، والذي يتسبب في الإصابة بأمراض مستعصية، كما يقلل من خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني، والحد من أخطار الإصابة بأمراض القلب.

الإصابة بهشاشة العظام:

وحول أضرار الإكثار من الشاي مضت قائلة: هناك بعض الأضرار التي تظهر على المدى البعيد مثل التعرض للإصابة بهشاشة العظام، ويحدث ذلك نتيجة لتأثير الشاي في رفع نسبة إفراز الكالسيوم في البول، كما يؤدي الإفراط في تناول الشاي إلى الإصابة بالصداع والتوتر العصبي، كما يزيد من ضعف قدرة الجسم على امتصاص الحديد من الأطعمة، ولذلك لا ينصح بتناول الشاي أثناء تناول وجبات الطعام المرتفعة بمحتواها من الحديد.

بدائل صحية للشاي:

ونوهت الدكتورة نجود، أن هناك بدائل صحية للشاي منها الكركديه، فعند تناوله تتحسن عملية التمثيل الغذائي والحالة الصحية، لكن من يعاني من قرحة المعدة والإثنا عشر وتصلب الشرايين والأرق، فعليه الامتناع عن تناوله، وهناك شاي الزهور والياسمين وغيرها من شاي الأعشاب فهي مفيدة في حال تناول كوب واحد فقط.

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