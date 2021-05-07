كومان: مباراة برشلونة وأتلتيكو لن تحسم اللقب

المواطن - مروة نبيل

أكد مدرب الفريق الكتالوني، الهولندي رونالد كومان أن مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني لكرة القدم هامة، ولكنها لن تحسم الصراع على لقب الليغا هذا الموسم.

برشلونة وأتلتيكو مدريد

ومن المقرر أن يلعب برشلونة وأتلتيكو مدريد على ملعب “كامب نو”، مساء يوم غد السبت، ضمن منافسات الجولة الـ35 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وقبل مباراة الغد، يحتل أتلتيكو مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز بـ76 نقطة، وبفارق نقطتين عن ريال مدريد، وبرشلونة، ويحل إشبيلية رابعًا بـ 70 نقطة، ويواجه المرينغي في الجولة ذاتها.

كومان يؤكد أهمية المواجهة

وقال كومان خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد الذي عُقد، اليوم الجمعة: “نحن فريقان جيدان للغاية، ونقاتل ضد فريقين آخرين على اللقب، وأسلوب كل فريق مختلف”.

وأضاف المدرب الهولندي: “بالحديث عن أنفسنا يجب أن نكون جيدين بالكرة. أتلتيكو يغلق المساحات بشكل جيد، ويجب أن نظهر جيدين في الجزء الأخير من الملعب لخلق الفرص ونكون فعالين”.

وتابع كومان: “رسالة لغرفة الملابس؟ خلال الموسم كانت هناك أوقات صعود وهبوط، وقبل 3 أشهر، لم نكن نتوقع أن نقاتل من أجل اللقب، وهي مباراة لاتخاذ خطوة مهمة، ويجب أن نكون أقوياء عقليًا لمواجهة هذه المباراة”.

واختتم مدرب برشلونة تصريحاته قائلًا: “لا أعتقد أن نتيجة المباراة ستكون حاسمة للقب، بالنسبة لنا وللآخرين، لكنها مهمة للغاية بالطبع؛ لأنه لم يتبق سوى جولات قليلة”.

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