كويفا يسجل الهدف الثاني أمام القادسية

المواطن - مروة نبيل

نجح البيروفي كريستيان كويفا في تعزيز تقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح ضد نظيره القادسية بهدف ثانٍ، مع بداية أحداث الشوط الثاني.

كويفا يهز الشباك:

وبدأ الشوط الثاني من مباراة الفتح ضد القادسية بشكل سريع، ونفذ كويفا كرة ثابتة من خارج منطقة الجزاء بشكل رائع ليهز شباك الفريق القدساوي عند الدقيقة 58.

وكان الشوط الأول من مباراة الفتح ضد القادسية المقامة على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء ضمن منافسات الجولة الـ29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، قد انتهى بتقدم النموذجي بهدف دون رد.

الفريقان في دوري محمد بن سلمان:

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية المركز الـ11 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 34 نقطة، فيما يقع النموذجي في المركز السابع برصيد 38 نقطة.

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