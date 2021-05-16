لاعبان قد يغيبان عن الهلال ضد الأهلي

المواطن - محمد سمعه

يستعد الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، لخوض مباراة قوية ضد الأهلي يوم الأربعاء المقبل.

الإصابات صداع في رأس الزعيم

ومن المتوقع غياب كل من عبدالله عطيف والكوري الجنوبي جانغ هيون سو عن مباراة الأهلي بسبب الإصابة.

حتى الآن يسابق أزرق العاصمة، الزمن لتجهيز اللاعب هيون سو وفقًا لـ “الرياضية” خاصة أن مواجهة الأهلي مهمة وذلك من أجل الانفراد بـ صدارة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان هيون سو تعرض لإصابة في مباراة الأزرق وأجمك الأوزبكي بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

الأزرق يمر حاليًا بفترة من تذبذب المستوى، أثارت قلق جماهير الزعيم حول قدرة الفريق على حسم لقب دوري المحترفين.

يذكر أن الهلال كان تعادل مع فريق الباطن بهدف لكل فريق، وذلك أول أمس الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ27 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الفوز على الأهلي يقرب الهلال من اللقب

ويحتل الزعيم حاليًا المركز الأول بـ جدول الترتيب برصيد 52 نقطة وبفارق 4 نقاط عن نادي الشباب صاحب المركز الثاني.

يذكر أن الفوز في مباراة الأهلي، سوف يقرب الزعيم من حسم لقب الدوري للموسم الثاني على التوالي.

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