لا تتجاهلوا تحميل تطبيقات التتبع الصحية عند السفر للخارج

المواطن- محمد داوود- جدة

نصح استشاري طب الأسرة والمجتمع الدكتور عصام الحسن، أفراد المجتمع من المواطنين الذين قد يسافرون بعد الخامس من شوال تزامنًا مع رفع التعليق بضرورة تحميل التطبيقات الصحية الخاصة بتلك الدول، مبينًا أن كثيرًا من الدول وضعت تطبيقًا رئيسيًا لتتبع أفراد مجتمعاتها وتحركاتهم اليومية وذلك حتى يكونون تحت المتابعة في حال – لا سمح الله – تم رصد إصابة مؤكدة بفيروس كورونا وهو إجراء عالمي معمول في جميع الدول بهدف رصد حالات الإصابات.

تطبيقات التتبع تحدد التحركات:

وقال في تصريحات لـ”المواطن“، أن أهمية تطبيقات التتبع تكمن في حصر حركة وتحركات الفرد ومواقع تواجده يوميًا ودخوله في المولات والمراكز التجارية والبقالات حتى سيارات التاكسي التي تقوم بنقل الأفراد إذ يتم وضع ” باركود” في جميع هذه الجهات وعلى الفرد تمرير الجوال عبر الدخول في التطبيق المخصص وإجراء ( إسكان الباركود) فتنتقل معلومات الفرد ورقم جواله للجهات الصحية، وهذا الأمر يساعد الجهات الصحية في سرعة الاكتشاف للحالات والتدخل المبكر في توجيهها نحو مراجعة المستشفى للعلاج، مبينًا أنه يترتب على عدم تحميل تلك التطبيقات مخالفات وغرامة مالية عالية.

معرفة الأنظمة الصحية:

وخلص الدكتور الحسن إلى القول: خير وأهم نصيحة عند السفر في الخارج هي ارتداء الكمامة حتى في حال أخذ جرعتي التحصين ضد كورونا، تطبيق التباعد الجسدي، تعقيم اليدين بشكل دائم، تجنب أماكن التجمعات، حماية الأطفال إن كانوا مرافقين، الحرص على تناول الأطعمة الصحية التي تقوي المناعة، النوم الصحي، متابعة مستجدات الأخبار من مصادرها الرسمية، مع ضرورة التواصل مع السفارة السعودية بعد الوصول للبلد المراد السفر إليه مع تسجيل كل البيانات وأرقام التواصل.

الكمامة والتباعد الجسدي:

وخلص الدكتور الحسن إلى القول: خير وأهم نصيحة عند السفر في الخارج هي إرتداء الكمامة حتى في حال أخذ جرعتي التحصين ضد كورونا ، تطبيق التباعد الجسدي ، تعقيم اليدين بشكل دائم ، تجنب أماكن التجمعات ، حماية الأطفال إن كانوا مرافقين ، الحرص على تناول الأطعمة الصحية التي تقوي المناعة ، النوم الصحي ، متابعة مستجدات الأخبار من مصادرها الرسمية ، مع ضرورة التواصل مع السفارة السعودية بعد الوصول للبلد المراد السفر اليه مع تسجيل كل البيانات وأرقام التواصل.

شارك الخبر







شارك الخبر